Веневец выплатит штраф за экстремистские песни в соцсети
Аудиозаписи он размещал на своей странице ВКонтакте.
Сотрудники УФСБ России по Тульской области пресекли незаконную деятельность жителя Веневского района.
Он разместил ВКонтакте экстремистские аудиозаписи музыкальных групп «Коловрат» и «Банда Москвы», распространение которых запрещено в России.
Веневский районный суд признал мужчину виновным по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Теперь нарушитель выплатит две тысячи рублей штрафа.
Судебное постановление вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.
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