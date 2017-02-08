Веневец выплатит штраф за экстремистские песни в соцсети

Аудиозаписи он размещал на своей странице ВКонтакте.

Сотрудники УФСБ России по Тульской области пресекли незаконную деятельность жителя Веневского района.

Он разместил ВКонтакте экстремистские аудиозаписи музыкальных групп «Коловрат» и «Банда Москвы», распространение которых запрещено в России.

Веневский районный суд признал мужчину виновным по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Теперь нарушитель выплатит две тысячи рублей штрафа.

Судебное постановление вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.