Зачем Сергей Шойгу приезжал в Тулу

Фото пресс-службы правительства ТО.

3 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу с рабочим визитом посетил наш город с целью проверки хода выполнения государственного оборонного заказа.

Глава Минобороны прибыл на предприятие «Сплав», где ознакомился с производственными возможностями прокатно-заготовительного цеха и цеха завершающих операций.

На этой производственной площадке изготавливают тонкостенные высокоточные цилиндрические оболочки, раскатываются элементы корпусных ракетных частей для РСЗО «Град», элементы головных частей ТОС-1 «Буратино», корпуса ракетных частей РСЗО «Смерч», функционирует участок по производству пластмассовых корпусов артиллерийских гильз.

Параллельно с осуществлением производственных задач ведется модернизация предприятия. Об этом после знакомства с заводом министр обороны РФ говорил на рабочем совещании с участием представителей Ростеха, руководства НПО «Сплав» и органов военного управления оборонного ведомства.

В совещании также приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.



Глава оборонного ведомства подчеркнул, что выполнение гособоронзаказа является приоритетным направлением работы, важно наращивать темпы.

– В цехах, не останавливая производства, идет монтаж нового оборудования. В связи с модернизацией ни объемы, ни сроки пересматривать мы не будем, а если будем, то в сторону увеличения объемов и сокращения сроков, — заявил Сергей Шойгу.

Министр отметил, что в Тульской области расположено достаточно большое количество предприятий, выполняющих гособоронзаказ.

– Жизнь заставляет нас корректировать объемы и номенклатуру гособоронзаказа. Сегодня мы обсудим его выполнение по всем направлениям. Надеюсь, мы сможем принять необходимые для Вооруженных Сил решения. Рассчитываю на поддержку губернатора Тульской области Алексея Дюмина по подготовке военных кадров, — сказал Сергей Шойгу.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратил внимание на то, что благодаря крупным предприятиям ОПК Тульская область по итогам 2016 года стала одним из лидеров индустриального роста в стране.

Индекс промышленного производства составил 112,6%. Предприятия существенно нарастили объемы производства. Речь идет о КБП имени академика Шипунова, НПО «Сплав», акционерной компании «Туламашзавод» и других предприятиях.

– Регион заинтересован в дальнейшем увеличении гособоронзаказа, позволяющего создать новые рабочие места и нарастить налоговые поступления, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор также сообщил, что в связи с принятием новой редакции федерального закона о гособоронзаказе у тульских оборонщиков накопилось значительное количество вопросов по организации финансовых расчетов.

– Большинство из них было своевременно решено, и мы не потеряли темпов на старте выполнения гособоронзаказа, — сообщил Дюмин.

Кроме того, в течение года по обращениям ряда предприятий поднимались вопросы о сохранении государственных заказов на 2017-й и последующие годы. В настоящий момент удалось сохранить рабочие места на градообразующих предприятиях региона.

НПО «Сплав» в 2016 году шагнуло на новый уровень развития, существенно увеличив объемы производства и наладив серийный выпуск новейших образцов техники.

Вместе с тем губернатор считает целесообразным рассмотреть возможность перехода к долгосрочным контрактам на поставку военно-технической продукции сроком не менее пяти лет.

– Это позволит выстроить устойчивую кооперацию и организовать долгосрочное финансирование производственных планов и программ, — пояснил свою позицию Алексей Дюмин. — При этом предлагаемый подход актуален как для головных изготовителей, так и для соисполнителей в рамках кооперации».

Глава региона поблагодарил министра обороны России за поддержку регионального ОПК и введение в строй Суворовского училища.

Что касается формирования научно-производственных рот на базе ведущих тульских оборонных предприятий, глава Тульского региона сообщил, что все подготовительные мероприятия в ближайшее время будут завершены.

– Это позволит сохранить и вырастить научные кадры в интересах развития научно-технического потенциала предприятий ОПК нашего региона, и создать новейшие образцы вооружения и военной техники для Вооруженных Сил России, — подчеркнул Алексей Дюмин.

По окончании совещания министр обороны РФ обсудил с губернатором Тульской области основные вопросы взаимодействия военного ведомства и региона.

После совещания Сергей Шойгу посетил Тульский государственный музей оружия и осмотрел представленную там экспозицию.