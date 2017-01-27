новости
новости
Регистрация
Под Щёкино «семерка» врезалась в трактор, который чистил дорогу от снега
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Щёкино «семерка» врезалась в трактор, который чистил дорогу от снега

Пострадали трое мужчин. Их госпитализировали.

27 января около 10 утра на 7-м км автодороги «Лопатково-Ефремов» ВАЗ-2107, под управлением 44-летнего водителя, врезался в попутный трактор «Т-150», который чистил дорогу от снега.

В аварии пострадали водитель «семерки» и два пассажира — 44-летний и 47-летний мужчины. Всех госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:36 0
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
ТулаЩекино
Прочее
пострадавшиетрактор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Закон «о шлепках» движется к отмене
Закон «о шлепках» движется к отмене
Туляков приглашают на «Яснополянскую лыжню-2017»
Туляков приглашают на «Яснополянскую лыжню-2017»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика