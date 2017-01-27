Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Под Щёкино «семерка» врезалась в трактор, который чистил дорогу от снега
Пострадали трое мужчин. Их госпитализировали.
27 января около 10 утра на 7-м км автодороги «Лопатково-Ефремов» ВАЗ-2107, под управлением 44-летнего водителя, врезался в попутный трактор «Т-150», который чистил дорогу от снега.
В аварии пострадали водитель «семерки» и два пассажира — 44-летний и 47-летний мужчины. Всех госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.