Под Щёкино «семерка» врезалась в трактор, который чистил дорогу от снега

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

27 января около 10 утра на 7-м км автодороги «Лопатково-Ефремов» ВАЗ-2107, под управлением 44-летнего водителя, врезался в попутный трактор «Т-150», который чистил дорогу от снега.

В аварии пострадали водитель «семерки» и два пассажира — 44-летний и 47-летний мужчины. Всех госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.