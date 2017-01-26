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В Донском в аварии пострадал мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Донском в аварии пострадал мужчина

Его госпитализировали с различными травмами.

25 января в 19.10 в Донском на улице 30 лет Победы, возле дома №34 74-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада 219470», при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу встречному ВАЗ-21150 и врезался в него.

В результате ДТП пострадал 35-летний водитель ВАЗа, который с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:37 0
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