В Донском в аварии пострадал мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

25 января в 19.10 в Донском на улице 30 лет Победы, возле дома №34 74-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада 219470», при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу встречному ВАЗ-21150 и врезался в него.

В результате ДТП пострадал 35-летний водитель ВАЗа, который с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.