В Белёве пожарные спасли трех человек

В результате происшествия в комнате размером 4х5 м обгорел телевизор и диван.

21 января 2017 года в 08.47 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в квартире, расположенной на улице Карла Маркса в Белеве. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-45 и один расчет ПЧ-104.

Прибыв на место происшествия в 08.52, пожарные ликвидировали возгорание в 08.57. В результате происшествия в комнате размером 4х5 м обгорел телевизор и диван. Пострадавших нет.

Личным составом ПСЧ-45 спасено из горящей квартиры 3 человека.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.