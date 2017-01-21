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В Белёве пожарные спасли трех человек

В Белёве пожарные спасли трех человек

В результате происшествия в комнате размером 4х5 м обгорел телевизор и диван.

21 января 2017 года в 08.47 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в квартире, расположенной на улице Карла Маркса в Белеве. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-45 и один расчет ПЧ-104.

Прибыв на место происшествия в 08.52, пожарные ликвидировали возгорание в 08.57. В результате происшествия в комнате размером 4х5 м обгорел телевизор и диван. Пострадавших нет.

Личным составом ПСЧ-45 спасено из горящей квартиры 3 человека.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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