Для уборки снега задействовали 96 единиц техники

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Работы по расчистке и вывозу снега ведутся на улицах города, остановках, пешеходных переходах, тротуарах.

21 января в уборке городских улиц, остановок, пешеходных переходов и тротуаров задействовали 96 единиц специализированной техники, в том числе 30 КДМ, 20 КамАЗов, два лаповых снегопогрузчика, два фронтальных погрузчика, семь грейдеров, три мини-трактора Вилли, 27 МТЗ и другие.

Уборку города выполняют специалисты АО «Спецавтохозяйство». В работах по ручной и механизированной уборке города задействовано 166 человек.

Также ведется расчистка территорий поселений Большой Тулы.

Вывоз снега осуществляется на улице Дм.Ульянова от улицы Первомайской до площади 50-й Армии (две стороны), в сквере Л.Н. Толстого.

Ведется вывоз снега с территории парковочного пространства по улце Фрунзе на участке от Красноармейского проспекта до улицы Коминтерна, а также на улице Лейтейзена, на участке от Красноармейского проспекта до улицы Пушкинской.

Сотрудники коммунальных служб выполняют расчистку остановок от снега, в частности работы ведутся на проспекте Ленина от Могилевского сквера до улицы Агеева.