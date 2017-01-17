Из горящего дома на Косой Горе пожарные спасли 8 человек

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

16 января в Туле на Косой горе на улице Горшкова произошел пожар. О возгорании в двухкомнатной квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома в 22.40 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Пожарные расчеты ПСЧ-5, ОП ПСЧ-5 и ПСЧ-8 прибыли на место происшествия в 22.49. В 22.55 пожар был потушен. Пострадавших нет.

Звеном газодымозащитной службы эвакуировано восемь человек, среди которых один ребенок.



В результате происшествия по всей площади квартиры закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.