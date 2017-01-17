У «Арсенала» новый глава медицинской службы

Фото пресс-службы "Арсенала".

41-летний спортивный врач Александр Резепов возглавил медицинский штаб «Арсенала». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В 2005—2008 годах Александр Сергеевич работал в мини-футбольном ЦСКА, с 2008 года работал в московском «Динамо», сезон-2015/16 провел в ПФК ЦСКА.

В 1995 году Резепов с отличием окончил Владимирское медицинское училище, в 2003 году — Российский государственный медицинский университет, в 2005-м — Московский научно-практический центр спортивной медицины.

Напомним, что ранее «Арсенал» подписал контракты с футболистами Владимиром Габуловым, Кириллом Комбаровым, Александру Бурчану и Гией Григалавой, а также тренером вратарей Вячеславом Чановым. На данный момент канониры находятся в Турции, где готовятся к весенней части РФПЛ. Первый матч запланирован на 19 января. В этот день «Арсенал» встретится с болгарским «Лудогорцем».