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За три дня тульские сотрудники МЧС спасли из снежного плена 9 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

За три дня тульские сотрудники МЧС спасли из снежного плена 9 человек

В связи с погодными условиями на федеральных дорогах работают три пункта обогрева.

В связи с погодными условиями, связанными со снегопадом и возможным образованием снежных заносов, на федеральных дорогах в Тульской области работают три пункта обогрева МЧС для оказания своевременной помощи водителям.

Так, на М-2 «Крым» развернуто два пункта обогрева:

  • 209 км (Щекинский район);
  • 254 км (Плавский район).

На М-4 «Дон»:

  • 219 км (Узловский район).

За последние три дня в мобильных пунктах обогрева необходимая помощь была оказана девяти людям.

Чаще всего к спасателям обращались автомобилисты, попавшие в сложную дорожную ситуацию в Узловском районе.

Подразделения пожарной охраны Тульской области оснащены автомобилями АРС-14, оборудованными гидроотвалами для ликвидации снежных завалов на автодорогах в населенных пунктах. Всего на вооружении МЧС России во всех районах области находится 46 единиц данной спецтехники. В условиях изменения погоды на территории региона автомобили привлечены к снегоуборочным работам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:27 +2
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