Тульская школьница погибла под поездом

Как сообщили в межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, девочка перебегала железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближавшимся грузовым поездом. Но не рассчитала расстояние и попала под поезд. От полученных тяжелых ран она скончалась на месте происшествия. Сейчас проводится доследственная проверка обстоятельств трагедии.

По обеим сторонам пешеходного перехода установлены информационные щиты, предупреждающие об опасности. В школе, где обучалась восьмиклассница, правоохранители не раз рассказывали о том, как надо себя вести на железных дорогах.

Следователи обратились к родителям с просьбой уделить особое внимание тому, где проводят свободное время во время зимних каникул их дети.