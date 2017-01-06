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Тульская школьница погибла под поездом

Тульская школьница погибла под поездом

В поселке Заокский Тульской области на станции Тарусская погибла 15-летняя ученица восьмого класса местной школы.

Как сообщили в межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, девочка перебегала железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближавшимся грузовым поездом. Но не рассчитала расстояние и попала под поезд. От полученных тяжелых ран она скончалась на месте происшествия. Сейчас проводится доследственная проверка обстоятельств трагедии.

По обеим сторонам пешеходного перехода установлены информационные щиты, предупреждающие об опасности. В школе, где обучалась восьмиклассница, правоохранители не раз рассказывали о том, как надо себя вести на железных дорогах.

Следователи обратились к родителям с просьбой уделить особое внимание тому, где проводят свободное время во время зимних каникул их дети.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:31 0
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сбил поездпогиб человек
Место
посёлок Заокский

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