новости
новости
Регистрация
Семиклассник просит Алексея Дюмина увековечить память туляков – героев войны 1812 года
Фото с сайте change.org

Семиклассник просит Алексея Дюмина увековечить память туляков – героев войны 1812 года

Парень отмечает, что единственным памятником войны в Туле на сегодняшний день является здание Тульской филармонии, построенное к 100-летию этого события.

Учащийся 7 "В" класса тульского центра образования №19 Иван Рожков обратился к губернатору Алексею Дюмину с инициативой увековечить память героев войны 1812 года, уроженцев Тульской губернии.

Петицию с соответствующим предложением он разместил на портале change.org. На сегодняшний день ее подписали 65 человек.

«Я принимаю участие в городских научных чтениях «Шаг в науку» в номинации «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!». Мое исследование посвящено известным уроженцам Тульской губернии, участникам Отечественной войны 1812 года. Погружаясь все больше и больше в данную тему, я понял, насколько велика роль этих людей в истории не только нашего края, но и всей страны. Не жалея себя, они спасали и защищали наше Отечество. А многие горожане даже не знают об их существовании! 

      Я подумал, а если бы в нашем городе увековечили память героев войны 1812 года, то туляки были бы Вам безмерно благодарны! Ведь в 2017 году будет отмечаться 205-летие Отечественной  войны 1812 года.   

       При личной встрече с тульским известным краеведом Александром Никитовичем Лепехиным я узнал, что официальным памятником Отечественной войны 1812 года в Туле является здание Тульской филармонии, построенное к 100-летию этого события. Также из его книги «Тула – материалы к истории города» я узнал, что героев войны 1812 года, уроженцев Тульской губернии, насчитывается 23 человека. Не говоря уже об огромном списке тульского народного ополчения.  

       Нам, юным тулякам, не хочется забывать о подвиге людей, родившихся на нашей земле.  Бессмертен тот, Отечество кто спас!» – пишет в петиции Иван Рожков.  

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:40 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаТульская область
Прочее
петицияпамятникОтечественная война 1812 года

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За продажу пива несовершеннолетнему предприниматель заплатит 100 тысяч рублей штрафа
За продажу пива несовершеннолетнему предприниматель заплатит 100 тысяч рублей штрафа
Твой прогноз на 2017 год
Твой прогноз на 2017 год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика