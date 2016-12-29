Семиклассник просит Алексея Дюмина увековечить память туляков – героев войны 1812 года

Фото с сайте change.org

Парень отмечает, что единственным памятником войны в Туле на сегодняшний день является здание Тульской филармонии, построенное к 100-летию этого события.

Учащийся 7 "В" класса тульского центра образования №19 Иван Рожков обратился к губернатору Алексею Дюмину с инициативой увековечить память героев войны 1812 года, уроженцев Тульской губернии.

Петицию с соответствующим предложением он разместил на портале change.org. На сегодняшний день ее подписали 65 человек.

«Я принимаю участие в городских научных чтениях «Шаг в науку» в номинации «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!». Мое исследование посвящено известным уроженцам Тульской губернии, участникам Отечественной войны 1812 года. Погружаясь все больше и больше в данную тему, я понял, насколько велика роль этих людей в истории не только нашего края, но и всей страны. Не жалея себя, они спасали и защищали наше Отечество. А многие горожане даже не знают об их существовании!

Я подумал, а если бы в нашем городе увековечили память героев войны 1812 года, то туляки были бы Вам безмерно благодарны! Ведь в 2017 году будет отмечаться 205-летие Отечественной войны 1812 года.

При личной встрече с тульским известным краеведом Александром Никитовичем Лепехиным я узнал, что официальным памятником Отечественной войны 1812 года в Туле является здание Тульской филармонии, построенное к 100-летию этого события. Также из его книги «Тула – материалы к истории города» я узнал, что героев войны 1812 года, уроженцев Тульской губернии, насчитывается 23 человека. Не говоря уже об огромном списке тульского народного ополчения.

Нам, юным тулякам, не хочется забывать о подвиге людей, родившихся на нашей земле. Бессмертен тот, Отечество кто спас!» – пишет в петиции Иван Рожков.