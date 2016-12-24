В Тульской области сгорел дом

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

В пожаре никто не пострадал, но дом выгорел полностью.

24 декабря 2016 года в 04.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в Киреевском районе, деревня Савинка, улица Северная.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПЧ-82 и ПСЧ-54. Прибыв на место происшествия в 04.42, пожарные потушили огонь в 04.45.

В результате происшествия дом полностью сгорел, пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.