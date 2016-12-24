Фото предоставлено пресс-службой МЧС.
В Тульской области сгорел дом
В пожаре никто не пострадал, но дом выгорел полностью.
24 декабря 2016 года в 04.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в Киреевском районе, деревня Савинка, улица Северная.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПЧ-82 и ПСЧ-54. Прибыв на место происшествия в 04.42, пожарные потушили огонь в 04.45.
В результате происшествия дом полностью сгорел, пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам
Прочее