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Туляк ворвался в квартиру бывшей сожительницы, а потом ударил полицейского

Туляк ворвался в квартиру бывшей сожительницы, а потом ударил полицейского

В перерыве между этими действиями он успел угнать машину.

В Туле 42-летний местный житель обвиняется в незаконном проникновении в жилище, угоне авто и применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
 
По предварительным данным, 19 сентября подозреваемый пришел домой к своей бывшей сожительнице. Она отказывалась пускать его в дом, но он оттолкнул женщину и проник в жилище. 
 
Затем он угнал припаркованную около дома машину, а позднее – толкнул участкового, которого встретил на улице.
 
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:36 0
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