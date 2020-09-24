Туляк ворвался в квартиру бывшей сожительницы, а потом ударил полицейского

В перерыве между этими действиями он успел угнать машину.

В Туле 42-летний местный житель обвиняется в незаконном проникновении в жилище, угоне авто и применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По предварительным данным, 19 сентября подозреваемый пришел домой к своей бывшей сожительнице. Она отказывалась пускать его в дом, но он оттолкнул женщину и проник в жилище.

Затем он угнал припаркованную около дома машину, а позднее – толкнул участкового, которого встретил на улице.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.