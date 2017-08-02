блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Май, Август и Филимон ищут дом

Май, Август и Филимон ищут дом

В самые добрые руки пристраиваются три очаровательные собаки.

Август, потешный и смешной пёс, очень ласковый, веселый мальчуган. Возраст около 3 лет, привит, кастрирован, обработан от всех паразитов. Вес около 10-12 кг., по размеру чуть меньше среднего. 

Май, притворяется скромным псом, но, заслужив его доверие, вы обретёте самого преданного и веселого друга. Предположительно он метис пуделя с кокер спаниелем. Маю около 3 лет, привит, кастрирован, обработан от всех паразитов. 

 

Филимон, маленький пёс с серьезными задатками охранника. Идеальный вариант в частный дом. Не на цепь! У Фили роскошная шерсть, которая не позволит ему замерзнуть на улице. Филя маленького размера, как вытянутый в длину шпиц. Возраст около 2-3 лет, кастрирован, привит, обработан от всех паразитов.

Собаки отдаются с правом ненавязчивого отслеживания судьбы, с испытательным сроком (по желанию), по всем вопросам пишите в ЛС или звоните по тел.: 8 (980) 722 7005.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:00 +3
В Шатске найден раненый йорк. Срочно ищем хозяев!
В Шатске найден раненый йорк. Срочно ищем хозяев!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.