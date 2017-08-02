Май, Август и Филимон ищут дом

В самые добрые руки пристраиваются три очаровательные собаки.

Август, потешный и смешной пёс, очень ласковый, веселый мальчуган. Возраст около 3 лет, привит, кастрирован, обработан от всех паразитов. Вес около 10-12 кг., по размеру чуть меньше среднего.

Май, притворяется скромным псом, но, заслужив его доверие, вы обретёте самого преданного и веселого друга. Предположительно он метис пуделя с кокер спаниелем. Маю около 3 лет, привит, кастрирован, обработан от всех паразитов.

Филимон, маленький пёс с серьезными задатками охранника. Идеальный вариант в частный дом. Не на цепь! У Фили роскошная шерсть, которая не позволит ему замерзнуть на улице. Филя маленького размера, как вытянутый в длину шпиц. Возраст около 2-3 лет, кастрирован, привит, обработан от всех паразитов.

Собаки отдаются с правом ненавязчивого отслеживания судьбы, с испытательным сроком (по желанию), по всем вопросам пишите в ЛС или звоните по тел.: 8 (980) 722 7005.