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Чёрные котята – к счастью

Чёрные котята – к счастью

Ведь что может быть лучше, чем пушистое, нежное и весёлое существо, бегающее по дому, прыгающее по стенам и потолкам, нападающее из-за угла?

Два месяца назад родилось на свет 4 чёрных котёнка (1 мальчик и 3 девочки). Пока они живут с мамой-кошкой, но вскоре вырастут и им нужен будет свой дом, в котором они станут полноценными хозяевами.

Если вы готовы поддаться чарам одного из них (или всех сразу), звоните по телефону 8−953−958−49−00. Территориально котята находятся в Одоеве, но их нынешний кормёжник готов помочь с доставкой до нового дома.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:01 +6
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