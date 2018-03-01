Симпатичный бородач Пух ищет дом

ПУХ - идеальный пёс для доброй семьи, которая любит милых бородатых метисов.

Пёс молод, красив, и просто великолепен!

Очень умный увалень (60 см. в холке), добродушный, рассудительный и спокойный. Пух любит и стремится опекать детей, никогда не участвует в драках, к кошкам спокоен . Это преданное, уравновешенное и терпимое существо. Отлично поддается воспитанию и дрессуре. Своих людей не даст в обиду.

Идеальная находка для домашне-вольерного содержания. Друг, компаньон, охранник - всё это ПУХ,

в одном лице!

Уже влюбились в этого красавца?

Приезжайте знакомиться!

Возможна доставка недалеко по области.

Телефон: 8 (962) 273-38-28.