В Криволучье найдена домашняя кошка

Эту кошку нашли в районе улицы Доватора, недалеко от музыкальной школы.

Девочка трёхцветная, очень ласковая, спокойная.

Возраст примерно 2-3 года, приучена к лотку, непривередлива в еде.

Кто потерял?

Телефон: 8 (902) 902-55-34.