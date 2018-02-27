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Зверьё моё
В Криволучье найдена домашняя кошка

В Криволучье найдена домашняя кошка

Эту кошку нашли в районе улицы Доватора, недалеко от музыкальной школы. 

Девочка трёхцветная, очень ласковая, спокойная.
Возраст примерно 2-3 года, приучена к лотку, непривередлива в еде.

Кто потерял?

Телефон: 8 (902) 902-55-34.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 15:36 +6
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