В Криволучье найдена домашняя кошка
Эту кошку нашли в районе улицы Доватора, недалеко от музыкальной школы.
Девочка трёхцветная, очень ласковая, спокойная.
Возраст примерно 2-3 года, приучена к лотку, непривередлива в еде.
Кто потерял?
Телефон: 8 (902) 902-55-34.
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