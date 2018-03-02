Малыш Персик ищет заботливого хозяина

Очаровательному Персику около 7 месяцев, сейчас он живет в приюте «Любимец». Персика еще совсем крошкой подкинули в один из тульских дворов. Котенку негде было спрятаться, он был вынужден скрываться под припаркованными машинами. Чтобы котика случайно не задавили, неравнодушные жители дома принесли его в приют.

Персик очень ласковый и скромный котик с шикарной шерстью и выразительными глазами. Сейчас вся его жизнь проходит в клетке приюта, но он мечтает обрести теплый и уютный дом.

Персик ищет своего человека!

Если во готовы подарить котику семью, звоните в «Любимец» по тел. 8-920-277-00-02, или приезжайте знакомиться с Персиком на ул. Набережная, 3.