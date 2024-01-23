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Айвой наигрались хозяева. Срочно нужна хорошая семья!

Айвой наигрались хозяева. Срочно нужна хорошая семья!

Айве всего 8 месяцев, но хозяева ей уже наигрались. Сказали, что сдадут в приют, если новый дом быстро не найдется. Давайте поможем этой девчонке отправится сразу в семью.

Айве забавная, добрая и игривая, как все дети. 

Ест всё, что дают. Прежние хозяева не всегда выводили ее на прогулку, так что Айва приучена ходить в туалет и на улице, и дома на пеленку.

Здорова, но пока не привита. 

Срочно ищет дом и заботливых хозяев. 

Все подробности по тел. +7-950-921-88-23 (Марина).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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сегодня, в 17:00 +1
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