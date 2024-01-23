Айвой наигрались хозяева. Срочно нужна хорошая семья!

Айве всего 8 месяцев, но хозяева ей уже наигрались. Сказали, что сдадут в приют, если новый дом быстро не найдется. Давайте поможем этой девчонке отправится сразу в семью.

Айве забавная, добрая и игривая, как все дети.

Ест всё, что дают. Прежние хозяева не всегда выводили ее на прогулку, так что Айва приучена ходить в туалет и на улице, и дома на пеленку.

Здорова, но пока не привита.

Срочно ищет дом и заботливых хозяев.

Все подробности по тел. +7-950-921-88-23 (Марина).

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