Двойная доза счастья! Кому?

Позвольте представить вам двух игривых девчонок, чьи белоснежные шубки украшены изящными черными пятнышками, будто нарисованными художниками.
Сестры – настоящее воплощение энергии, веселья и безграничной любви. Они с нетерпением ждут шанса стать частью вашей семьи.
Эти девочки – уже готовый дуэт, который принесет в вашу жизнь двойную порцию восторга и безусловной любви.
Шанель и Шейла ждут свою семью в приюте. Девочки небольшого размера. Весят около 10 кг. Обработаны и привиты.
Все вопросы по тел. 8-906-627-87-82 (Валерия).
