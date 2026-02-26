  1. Моя Слобода
Двойная доза счастья! Кому?

Позвольте представить вам двух игривых девчонок, чьи белоснежные шубки украшены изящными черными пятнышками, будто нарисованными художниками.

Сестры – настоящее воплощение энергии, веселья и безграничной любви. Они с нетерпением ждут шанса стать частью вашей семьи.

Эти девочки – уже готовый дуэт, который принесет в вашу жизнь двойную порцию восторга и безусловной любви. 

Шанель и Шейла ждут свою семью в приюте. Девочки небольшого размера. Весят около 10 кг. Обработаны и привиты.

Все вопросы по тел. 8-906-627-87-82 (Валерия).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и MAX по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

