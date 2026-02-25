Щенки ищут теплый дом

Маму этих пушистых ребят отравили, когда она ощенилась. Малыши остались одни. Из четырех щенков дом пока нашел только один, остальные еще не встретили своего человека.

Теплый дом и доброго хозяина ищут трое малышей. Им примерно два месяца.

Если вы готовы взять это чудо домой, позвоните по тел.: 8-915-688-19-92, 8-953-428-73-93.