Щенки ищут теплый дом

Зверьё моё

Маму этих пушистых ребят отравили, когда она ощенилась. Малыши остались одни. Из четырех щенков дом пока нашел только один, остальные еще не встретили своего человека.

Теплый дом и доброго хозяина ищут трое малышей. Им примерно два месяца. 

Если вы готовы взять это чудо домой, позвоните по тел.: 8-915-688-19-92, 8-953-428-73-93.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и MAX по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

вчера, в 15:53

