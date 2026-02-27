Скромная Косатка готова к переезду

  1. Моя Слобода
Зверьё моё

Её косейшество интересовалась намедни у своего волонтера, не захотел ли кто-нибудь её такую классную забрать домой. Мы пока ни у кого не спрашивали, так что вы подумайте до вечера, а потом передадим. 

Косатка прекрасная. Маленькая и трусливая, хотя на фото и кажется грозной. Ей всего 4 месяца. Она обработана от паразитов, ходит в лоток с любым наполнителем. Ладит с кошками и скромно ведет себя с людьми. 

Находится в Новомосковске Тульской области. Доставка обсуждается. Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и MAX по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Автор:
сегодня, в 07:00 +2

