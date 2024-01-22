Британку выбросили на мороз

Молодую британскую кошку спасли с улицы от холода и смерти. Сейчас у нее появился шанс стать по-настоящему любимой.

Пока кошка на передержке у волонтеров, но ей нужен настоящий дом.

Пристраивается взрослым ответственным людям единственным животным. С условием ежегодных прививок и на хороший сухой корм.

Вопросы по тел. +7-915-674-18-84 (Яна).

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