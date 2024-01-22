  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Британку выбросили на мороз - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Британку выбросили на мороз

Британку выбросили на мороз

Молодую британскую кошку спасли с улицы от холода и смерти. Сейчас у нее появился шанс стать по-настоящему любимой. 

Пока кошка на передержке у волонтеров, но ей нужен настоящий дом.

Пристраивается взрослым ответственным людям единственным животным. С условием ежегодных прививок и на хороший сухой корм.

Вопросы по тел. +7-915-674-18-84 (Яна).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
вчера, в 17:00 +5
Целое лукошко котят – в добрые руки
Целое лукошко котят – в добрые руки
Ласковая девочка ищет хозяина
Ласковая девочка ищет хозяина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.