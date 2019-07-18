блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Адель решили усыпить, потому что ей не нашлось места в новом доме

Адель решили усыпить, потому что ей не нашлось места в новом доме

Изумительная кошечка с прекрасным нежным именем Адель ищет самую лучшую семью. Однажды у неё уже была «семья», в той другой жизни, которая, могла бы закончиться в начале июня. Хозяева Адель уехали на ПМЖ в другую страну, а для своей «любимицы», друга и члена семьи места в их новой жизни не нашлось, Адель решили усыпить. Проводить эвтаназию по такой причине слишком жестоко, поэтому усыплять совершенно здоровую молодую кошечку ветеринары не стали.

Врачи позвонили знакомому волонтеру, и женщина взяла ее себе на передержку. Адель временно приютили, ей дали шанс на новую жизнь. И теперь эта чудесная кошечка ищет новую семью, которая больше не предаст ее.

Адель 5 лет, полностью адаптирована к проживанию в квартирных условиях, отдается по договору ответственного содержания с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Звонить по телефону: 8-910-160-73-16.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 12:07 +9
Чибо ищет лучших родителей
Чибо ищет лучших родителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.