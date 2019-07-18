Адель решили усыпить, потому что ей не нашлось места в новом доме

Изумительная кошечка с прекрасным нежным именем Адель ищет самую лучшую семью. Однажды у неё уже была «семья», в той другой жизни, которая, могла бы закончиться в начале июня. Хозяева Адель уехали на ПМЖ в другую страну, а для своей «любимицы», друга и члена семьи места в их новой жизни не нашлось, Адель решили усыпить. Проводить эвтаназию по такой причине слишком жестоко, поэтому усыплять совершенно здоровую молодую кошечку ветеринары не стали.

Врачи позвонили знакомому волонтеру, и женщина взяла ее себе на передержку. Адель временно приютили, ей дали шанс на новую жизнь. И теперь эта чудесная кошечка ищет новую семью, которая больше не предаст ее.

Адель 5 лет, полностью адаптирована к проживанию в квартирных условиях, отдается по договору ответственного содержания с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Звонить по телефону: 8-910-160-73-16.