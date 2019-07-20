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Алабай Дэйна ищет хозяина

Алабай Дэйна ищет хозяина

Дэйна, как и все алабаи, уравновешенная, неприхотливая в уходе собака. Она настоящая защитница и верный компаньон.

Смелая и преданная, умеет постоять за себя и членов семьи. Добрая, спокойно ходит на поводке. С другими собаками дружит не очень, только с теми, кто постоянно находится рядом. 

Дэйна – крупная собака, выше среднего, здорова, стерилизована, привита. Сейчас ей около трех лет. Можно содержать в вольере, не на цепи, с обязательным выгулом. 

Ждет своего человека в приюте «Континент+». Чтобы познакомиться с ним, приезжайте по адресу: Тула, поселок Сергиевский, ул. Садовая, 1. Часы приема с 10.00 до 16.30 в будни.

Или звоните по тел. 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина).

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:00 +4
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