Алабай Дэйна ищет хозяина

Дэйна, как и все алабаи, уравновешенная, неприхотливая в уходе собака. Она настоящая защитница и верный компаньон.

Смелая и преданная, умеет постоять за себя и членов семьи. Добрая, спокойно ходит на поводке. С другими собаками дружит не очень, только с теми, кто постоянно находится рядом.

Дэйна – крупная собака, выше среднего, здорова, стерилизована, привита. Сейчас ей около трех лет. Можно содержать в вольере, не на цепи, с обязательным выгулом.

Ждет своего человека в приюте «Континент+». Чтобы познакомиться с ним, приезжайте по адресу: Тула, поселок Сергиевский, ул. Садовая, 1. Часы приема с 10.00 до 16.30 в будни.

Или звоните по тел. 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина).