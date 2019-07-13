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Шпротику нужен хозяин

Шпротику нужен хозяин

Чудесный малыш Шпротик с янтарными глазками в поиске своей единственной и любящей семьи. Несмотря на свой юный возраст, он многое пережил: котенка сбила машина, и люди бросили его умирать прямо в луже на парковке около дома. 

Когда на него обратили внимание, Шпротик из последних сил цеплялся за жизнь. Он провел неделю в реанимации на кислородной терапии. Но несмотря на всё это, он выкарабкался, выздоровел и теперь готов отправиться домой. Ему нужны ответственные и любящие хозяева.

Котик классического полосатого окраса подарит удачу, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир. Он станет лучиком света и тепла в вашем доме, наполнив его уютом и нежным мурчанием. 

Шпротик обработан от паразитов и приучен к лоточку. Если в хотите забрать к себе этого малыша, звоните по тел. 8-910-160-73-16.

Возможна доставка.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:00 +11
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