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Красотка и умница Лара ищет дом

Красотка и умница Лара ищет дом

ЛАРА — идеальная собака для доброй семьи!
Малышке сейчас 10−12 месяцев, она абсолютно здорова, обработана, привита (ветпаспорт), в ближайшее время будет стерилизована.

Ларочка -миниатюрная, изящная собака, ростом по-колено. Умнейшая, активная, социализированная, приучена к домашнему этикету, знает поводок, настоящая автоледи — обожает ездить на машине (будто всю жизнь за рулём). К стати, Лару можно спокойно оставлять в машине и отправляться в магазин — она терпеливо ждёт, ничего не портит, «работает» охранной сигнализацией.

Лара очень привязана к людям, обожает детей, достойно ведет себя дома и на прогулках (прогулки ей необходимы активные, не 5 минут).

Охранные качества развиты отлично — к машине и хозяину на вечерней прогулке чужой не подойдёт, у малышки звонкий голосок, и страшный рык — не даст в обиду. Собака идеальна во всём!

На улице Лара оказалась по банальной причине — люди наигрались. А теперь она ждет Своего Настоящего Человека, чтоб стать милой подругой и ангелом-хранителем для всей семьи.

Подойдет в квартиру и частный дом (строго не на цепь). Сейчас собака на платной передержке, ждёт вашего звонка, приезжайте знакомиться!

Тел 8 (962) 273-38-28. Возможна доставка недалеко по области.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 16:49 +7
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