Ко Дню защиты животных

Котенок Пират, сын Доньки

Рожден и живет на Куликовом Поле близ Красного Холма в деревне Ивановка. Мама - выдающаяся охотница этих легендарных мест, мышелов и крысолов, избавившая от грызунов большой дом и его ближайшие окрестности. Папа - прямой потомок кота самого Мамая, в момент панического бегства предательски брошенный хозяином и со временем обрусевший. Ходок. Обсуждалось в качестве варианта имени котенка "Бегемотик", так как парень напоминает уменьшенную копию булгаковского персонажа. Но белая "повязка" на лбу и задиристый характер закрепили за ним имя "Пират". Он ему соответствует: подвижен, агрессивен, охотится на все живое, беспринципен, алчен, отважен. Простодушие в глазах насквозь фальшиво. Пирата отдадим в хорошие руки. Натаскан на мышей мамой, приучен к лотку всеми...Приезжайте. Экскурсия - за нами. Хорошее, вопреки всякой логике, отношение к Пирату - за вами.

Котенок Дынька, дочь Доньки

Рождена и живет на Куликовом Поле близ Красного Холма в деревне Ивановка. Мама - выдающаяся охотница этих легендарных мест, мышелов и крысолов, избавившая от грызунов большой дом и его ближайшие окрестности. Папа - прямой потомок кота самого Мамая, в момент панического бегства предательски брошенный хозяином и со временем обрусевший. Ходок. Настоящее название котенка - "Дымка". Но 4-летняя Катя В. не поняла значение этого слова и стала называть Дымку "дынькой". Имя прижилось. Дыньку отдадим в хорошие руки. Натаскана на мышей мамой, приучена к лотку всеми...Приезжайте. Экскурсия - за нами. Хорошее отношение к Дыньке - за вами.

Пишите. Приезжайте. В добрые руки доставим котят лично.