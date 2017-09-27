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Зверьё моё
Котёнку нужны хозяева

Котёнку нужны хозяева

В добрые руки пристраивается вот такой малыш.

Ему 4 месяца, кот. Мурчащий, активный, бесстрашный, наглый.

От всех паразитов обработан. Ест много и всё, что дают. С собакам и кошками отлично уживается.

Телефон:  8 (902) 902-44-56, Евгения.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +6
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