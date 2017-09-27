Котёнку нужны хозяева

В добрые руки пристраивается вот такой малыш.

Ему 4 месяца, кот. Мурчащий, активный, бесстрашный, наглый.

От всех паразитов обработан. Ест много и всё, что дают. С собакам и кошками отлично уживается.

Телефон: 8 (902) 902-44-56, Евгения.