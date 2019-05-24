Ищем дом для метиса хаски Аси
Ася - метис хаски с разноцветными глазами.
Ей 1,5 года, привита, стерилизована. Умница и красавица.
Ася хорошо относится к другим животным и детям. Дома ничего не портит, воспитанная, спокойно ездит в машине.
Возьмите к себе эту красотку!
Телефон: 8 (960) 599-95-97.
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