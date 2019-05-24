блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Ищем дом для метиса хаски Аси

Ищем дом для метиса хаски Аси

Ася - метис хаски с разноцветными глазами.

Ей 1,5 года, привита, стерилизована. Умница и красавица.

Ася хорошо относится к другим животным и детям. Дома ничего не портит, воспитанная, спокойно ездит в машине.

Возьмите к себе эту красотку!

Телефон: 8 (960) 599-95-97.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:40 +2
Мартин ищет свою семью
Мартин ищет свою семью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.