Ищем дом для метиса хаски Аси

Ася - метис хаски с разноцветными глазами.

Ей 1,5 года, привита, стерилизована. Умница и красавица.

Ася хорошо относится к другим животным и детям. Дома ничего не портит, воспитанная, спокойно ездит в машине.

Возьмите к себе эту красотку!

Телефон: 8 (960) 599-95-97.