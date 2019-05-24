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Зверьё моё
Нике очень нужен добрый человек

Нике очень нужен добрый человек

Нику забрала волонтёр у мужика, который жестоко избивал ее черенком лопаты за то, что у собаки началась течка, так он «выбивал из неё дурь».

Собаку отвезли в зоогостиницу, где она прожила несколько месяцев. Сейчас Ника на другой временной передержке, но там, она не дружит с кошками, поэтому домой волонтер взять её не может.

Ника очень скучает, ей нужен очень добрый человек, который поможет ей забыть все ужасное что было с ней.

Собаке 2 года, простерилизована.

Звоните: 8 (953) 427-65-57.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 12:07 +7
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