Нике очень нужен добрый человек
Нику забрала волонтёр у мужика, который жестоко избивал ее черенком лопаты за то, что у собаки началась течка, так он «выбивал из неё дурь».
Собаку отвезли в зоогостиницу, где она прожила несколько месяцев. Сейчас Ника на другой временной передержке, но там, она не дружит с кошками, поэтому домой волонтер взять её не может.
Ника очень скучает, ей нужен очень добрый человек, который поможет ей забыть все ужасное что было с ней.
Собаке 2 года, простерилизована.
Звоните: 8 (953) 427-65-57.