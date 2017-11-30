Возьмите себе молодого вислоухого кота

У этого кота есть хозяин, но он не может ухаживать за своим питомцем по состоянию здоровья (он неходячий инвалид 1 группы), и поэтому готов отдать его в добрые руки.

Договоренность на «усыновление» кота есть.

Давайте поможем этому коту-красавцу обрести лучшую жизнь.

Кот — сказка! Добряк и душка

в одном лице.

С куратора — посещение и осмотр у ветврача, обработка от паразитов. Возможна доставка по Тульской области.

Если вам понравился мальчик, звоните по телефону 8 (920) 278-49-24.