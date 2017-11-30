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Возьмите себе молодого вислоухого кота

Возьмите себе молодого вислоухого кота

У этого кота есть хозяин, но он не может ухаживать за своим питомцем по состоянию здоровья (он неходячий инвалид 1 группы), и поэтому готов отдать его в добрые руки.

Договоренность на «усыновление» кота есть. 

Давайте поможем этому коту-красавцу обрести лучшую жизнь.

Кот — сказка! Добряк и душка
в одном лице.

С куратора — посещение и осмотр у ветврача, обработка от паразитов. Возможна доставка по Тульской области.

Если вам понравился мальчик, звоните по телефону 8 (920) 278-49-24.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +7
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