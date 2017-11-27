В Прилепах пропала кошка

ПРОПАЛА КОШКА в Прилепах, д.Кишкино. Хозяйка очень просит - заберите ее с улицы, если найдёте! Она в долгу не останется.

Кошка - бывший бездомыш. Сейчас очень крупная, откормленная. Перед зимой распушилась, и сейчас очень лохматая. Голубоглазая, помесь дворовой и сиамской, на лбу полоски.

Предполагают, что её забрали соседи и где то выбросили, так как она к ним часто захаживала в огород. Возможно выбросили где то в городе или на трассе.

Кошка стерилизована, зовут Юна. Очень контактная и добрая, идёт ко всем, не убегает.

Если кто видел, сообщите пожалуйста хозяйке: 8-953-952-03-33.

За репост огромное спасибо!