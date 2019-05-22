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Мартин ищет свою семью

Мартин ищет свою семью

Красивый и статный Мартин сейчас живет в отлове, но надеется найти свой дом и любящих хозяев. Ласковый и дружелюбный, любит общаться с людьми, и, кажется, понимает их с полуслова.

Мартин – некрупная собака, к тому же он хорошо воспитан, так что прекрасно подойдет для квартиры.

Приезжайте знакомится с Мартином в приют «Континент+» по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Сергиевский, ул. Садовая, д.1.

По вопросу пристройства обращаться: 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина),

 

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 09:00 +4
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