В Щекинском районе пропала собака. Помогите найти!

В Щекинском районе недалеко от деревни Кресты пропала собака Джессика. Её в начале июня забрали из приюта «Континент+», но месяц назад она сбежала от новых хозяев. Волонтеры узнали об этом только вчера и теперь активно ищут животное.

Джессика среднего размера, очень добрая и ласковая. Ей около 2-3 лет. Может находиться в любом районе города.

Если вы видели собаку или знаете, где она, просьба сообщить по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия). Вознаграждение гарантировано.