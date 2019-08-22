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В Щекинском районе пропала собака. Помогите найти!

В Щекинском районе пропала собака. Помогите найти!

В Щекинском районе недалеко от деревни Кресты пропала собака Джессика. Её в начале июня забрали из приюта «Континент+», но месяц назад она сбежала от новых хозяев. Волонтеры узнали об этом только вчера и теперь активно ищут животное.

Джессика среднего размера, очень добрая и ласковая. Ей около 2-3 лет. Может находиться в любом районе города. 

Если вы видели собаку или знаете, где она, просьба сообщить по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия). Вознаграждение гарантировано.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:25 +4
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