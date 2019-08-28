В Богородицке собаку избили лопатой. Животному нужна помощь!

В редакцию «Слободы» за помощью обратились волонтеры, помогающие животным. Они рассказали, что в городе покалечили собаку. На лапах животного крупные порезы, зоозащитники предполагают, что собаку избили острием лопаты.

Животному очень больно, и по словам местных жителей, от рук человека пес страдает уже не первый раз.

– Впервые он появился на нашей улице ранней весной, я кормила его каждое утро, – рассказывает Елена Радюк. – Он иногда убегал на несколько дней, ходил со стаями местных собак. Его многие подкармливали, давали антигельминтные таблетки. Но он приходил даже не столько за едой, сколько за тем, чтобы его погладили.

И при всем этом жить ему было негде. Однажды пес пришел с разбитой головой, стал бояться людей, убегал, поджав хвост, и даже на меня рычал. Потом отошел, отъелся, снова стал веселым и добродушным. Через некоторое время он слег после укуса клеща. Но мы вкололи ему лекарство, и он поднялся. А сейчас снова пострадал от людей.

Собака очень умная и ласковая, приходит к людям, ищет ласки и заботы. Но она уже несколько раз сильно пострадала от рук человека.

Пса назвали Джонни, и сейчас его забрали волонтеры из Москвы. Собаке плохо, она вялая, скулит, и сегодня начнется лечение в клинике.

Животному нужна помощь, и в идеале любящая семья, которая больше никогда его не обидит. Мы даем ссылку на страницу волонтера, который сейчас курирует Джонни, там можно узнать какая помощь ему требуется, и как проходит лечение: www.instagram.com.