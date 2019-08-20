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К коттеджному поселку в Туле подбросили алабая

К коттеджному поселку в Туле подбросили алабая

19 августа на территорию строящегося коттеджного поселка в деревне Коптево в Ленинском районе прибилась собака породы алабай. Девочка, окрас светло-бежевый, возраст – примерно 1,5-2 года.

На собаке был надет ошейник и привязана веревка с металлическим карабином. Можно предположить, что собака потерялась, но жители ближайших деревень говорят, что никогда раньше ее не видели. 

Местные жители уверены, что животное просто подкинули. Собака внешне здорова, ведет себя дружелюбно, ласковая и игривая. 

Разыскиваются старые или новые хозяева. Тел. 8-910-586-41-91 (Дмитрий).

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:39 +5
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