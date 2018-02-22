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Пропал йорк. Нашедшему вознаграждение!

Пропал йорк. Нашедшему вознаграждение!

17.02 в 22:00 в Пролетарском районе, ост. Степанова пропала собака - йоркширский терьер, девочка по кличке Тутти.

Если вы видели её или что-то знаете о её судьбе, отзовитесь пожалуйста! 
Хозяева её очень любят и ищут.

Нашедшему - вознаграждение!

Пожалуйста, репост!

Телефон: 8 (999) 783-75-30

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 12:17 +4
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