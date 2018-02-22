Пропал йорк. Нашедшему вознаграждение!
17.02 в 22:00 в Пролетарском районе, ост. Степанова пропала собака - йоркширский терьер, девочка по кличке Тутти.
Если вы видели её или что-то знаете о её судьбе, отзовитесь пожалуйста!
Хозяева её очень любят и ищут.
Нашедшему - вознаграждение!
Пожалуйста, репост!
Телефон: 8 (999) 783-75-30
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