Пропала собачка

3 июня 2019 года в 23.45 пропала от подъезда дома по 2-му проезду Металлургов, 6 собачка — йорк, девочка, 5 лет, на голове две резинки — зеленая и сиреневая, розовый ошейник, стриженная. Ищем до сих пор, по всем соцсетям, подняли всех любителей собак, нашли много других собачек, а наша как в воду канула. Год назад дочь спасла ее от усыпления, выходила, собачка очень пугливая, только недавно стали приучать к улице. Прошу всех, кто мог видеть маленькую собачку звонить по т.+7 953 423 63 93. Обязательно отблагодарим нашедшего.