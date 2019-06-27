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Пропала собачка

Пропала собачка

3 июня 2019 года в 23.45 пропала от подъезда дома по 2-му проезду Металлургов, 6 собачка — йорк, девочка, 5 лет, на голове две резинки — зеленая и сиреневая, розовый ошейник, стриженная. Ищем до сих пор, по всем соцсетям, подняли всех любителей собак, нашли много других собачек, а наша как в воду канула. Год назад дочь спасла ее от усыпления, выходила, собачка очень пугливая, только недавно стали приучать к улице. Прошу всех, кто мог видеть маленькую собачку звонить по т.+7 953 423 63 93. Обязательно отблагодарим нашедшего.

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Автор: EvdokimovaN, сегодня, в 12:52 +8
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