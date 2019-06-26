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Зверьё моё
Статный Ральф ждёт хороших людей

Статный Ральф ждёт хороших людей

Ральф очень ждёт своего Человека и надеется, что больше его не предадут!

Он был найден маленьким щенком со своими братьями выкинутыми в коробке ещё прошлым летом, потом его пристроили, но оказалось, что собака растёт и ей надо заниматься, а времени нет, поэтому его вернули.

Сейчас Ральфуша вырос в красивого, статного пса, он очень добрый, игривый, но при этом хорошо охраняет свою территорию! Отлично подойдёт для частного дома.

Очень контактный, хорошо ладит с детьми и другими животными.

Отдается строго по договору с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судьбы.

Телефон: 8 (910) 940-24-19.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +6
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