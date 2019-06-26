Статный Ральф ждёт хороших людей
Ральф очень ждёт своего Человека и надеется, что больше его не предадут!
Он был найден маленьким щенком со своими братьями выкинутыми в коробке ещё прошлым летом, потом его пристроили, но оказалось, что собака растёт и ей надо заниматься, а времени нет, поэтому его вернули.
Сейчас Ральфуша вырос в красивого, статного пса, он очень добрый, игривый, но при этом хорошо охраняет свою территорию! Отлично подойдёт для частного дома.
Очень контактный, хорошо ладит с детьми и другими животными.
Отдается строго по договору с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судьбы.
Телефон: 8 (910) 940-24-19.