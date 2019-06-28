Зеленоглазая красотка Бося ищет дом
Миниатюрная чёрная красавица Босвеллия очень ждёт родного человека и мечтает о доме. Ей около 1.5 лет.
Кошечка:
- стерилизована;
- привита;
- обработана от всех паразитов;
- приучена к лотку.
Характер у Боси золотой. За её серьезной мордашкой скрывается абсолютно несерьёзный ребёнок. Мягкий комочек позитива, нежности, ласки и любви. Мурчит без остановки. Прекрасно ладит с другими кошками. Очень ручная. Никуда не спешит и не убегает. Съедает угощение и устраивается клубочком на ваших ногах, при этом мурчит без остановки. А если покажете ей игрушку-дразнилку - будет играть как котёнок.
Сейчас Бося ждёт свою судьбу в ветеринарной клинике на передержке.
Малышку привезут к тому, кто готов полюбить её всей душой.
Телефон: 8 (960) 608-51-58.