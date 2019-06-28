Зеленоглазая красотка Бося ищет дом

Миниатюрная чёрная красавица Босвеллия очень ждёт родного человека и мечтает о доме. Ей около 1.5 лет.

Кошечка:

стерилизована;

привита;

обработана от всех паразитов;

приучена к лотку.

Характер у Боси золотой. За её серьезной мордашкой скрывается абсолютно несерьёзный ребёнок. Мягкий комочек позитива, нежности, ласки и любви. Мурчит без остановки. Прекрасно ладит с другими кошками. Очень ручная. Никуда не спешит и не убегает. Съедает угощение и устраивается клубочком на ваших ногах, при этом мурчит без остановки. А если покажете ей игрушку-дразнилку - будет играть как котёнок.

Сейчас Бося ждёт свою судьбу в ветеринарной клинике на передержке.

Малышку привезут к тому, кто готов полюбить её всей душой.

Телефон: 8 (960) 608-51-58.