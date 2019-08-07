Девять песиков ищут дом и любящего хозяина

Эти животные ждут хозяев в приюте или на передержках у волонтеров. Присмотритесь – вдруг среди них будущий любимец вашей семьи.

Филя, 7-8 лет.

Ему очень хочется обрести дом до конца жизни и не оказаться на улице. Он взрослый и понимающий пёс, которому нужны любовь, внимание и миска еды. В ответ увидите огромную благодарность в его глазах. Здоров, привит. Тел. 8-953-971-13-28.

Челси, 2 года.

Веселая, игривая. На прогулке бегает так, что не остановишь, но при этом добрая, ласковая. Хозяевам будет не скучно с ней. Привита, стерилизована, полностью здорова. С другими собаками и кошками ладит, слушает человека. Тел. 8-953-971-13-28.

Эльза, 2 года.

Очень ориентирована на человека, любит внимание, почесушки и погладушки, с удовольствием занимается, внимательно слушает, отлично ходит на поводке. Ладит с собаками и кошками. Здорова, стерилизована, от паразитов обработана. Тел. 8-953-971-13-28.

Алекс, 1,5 года.

Огромный пес, но невероятный добряк. Никогда не получал любви и заботы человека, приучается к порядку, поводку, командам. В новый дом поедет кастрированным и привитым. Может жить в вольере, с обязательным выгулом. Тел. 8-953-971-13-28.

Эвис, 8-9 месяцев.

Весёлый, умный и жизнерадостный пёс с оригинальном окрасом. Если вы ищете хвостатого доброго весельчака, обратите внимание на этого малыша. Отдают его в квартиру или частный дом в вольер с выгулом. Не на цепь! Тел. 8-953-971-13-28.

Лиза, 2 года.

Заряд энергии и позитива! Собака-улыбака, ласковая и активная. Когда подходит, сразу ложится на спинку и просит, чтобы ей почесали животик. Лиза идеально подойдет для проживания в квартире или в частном доме. Тел. 8-953-971-13-28.

Дэйна, 3 года.

Как все алабаи уравновешенная, преданная, не прихотливая в уходе, защитница, верный компаньон, всегда постоит за себя и членов семьи. Добрая, спокойно ходит на поводке. Здорова, стерилизована, привита. Тел. 8-953-971-13-28.

Рич, 2 года.

Статный пес и совсем ребенок в душе. Очень добрый, обожает играть и общаться с людьми. Подойдет для охраны, идеален для содержания в частном доме. Засиделся в приюте и мечтает о хозяине. Тел. 8-953-971-13-28.

Атос, 5 месяцев.

Активный, очень ориентирован на человека, общительный, смелый щенок. Станет отличным охранником. Замечательный антидепрессант, любитель веселых игр и прогулок. Здоров, привит. Тел. 8-953-971-13-28.