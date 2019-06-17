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Зверьё моё
Гоша остался один и ищет новых хозяев

Гоша остался один и ищет новых хозяев

Гоша - чудный серо-голубой кот. Он жил у одинокой бабушки, скрашивал последние годы ее жизни, был ей за лучшего друга и за целую семью. Гоша жил в любви и заботе, что определило его замечательный характер. 

Но в какой-то момент вся его жизнь рухнула. Пожилая женщина умерла, оставив Гошу совсем одного. Добрые люди отнесли его в ветклинику, где он сейчас и находится в ожидании своей участи. 

Гоша полностью здоров, ласков, чистоплотен. Лоток знает на отлично. 

На улице у этого спокойного интеллигентного кота просто не будет шансов. Это домашний, ласковый, умный, но абсолютно неагрессивный котик. 

Он очень тоскует по людской ласке, с радостью идет на ручки и заводит благодарные тарахтелки. Контактный, милый, чудный которебенок. 

Посмотрите на этот благородный серо-голубой бархат шубки, в эти умные янтарные глазки. Котик Гоша очень ждет хозяев, он привык дарить любовь и получать ее взамен. Он очень хочет обрести дом и того, кому он сможет мурчать свои нежные песенки. 

Отзовись, хороший человек! Тебя ждет просто замечательный кот! 

Телефон: 8 (915) 680-45-90.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 12:33 +10
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