Гоша остался один и ищет новых хозяев

Гоша - чудный серо-голубой кот. Он жил у одинокой бабушки, скрашивал последние годы ее жизни, был ей за лучшего друга и за целую семью. Гоша жил в любви и заботе, что определило его замечательный характер.

Но в какой-то момент вся его жизнь рухнула. Пожилая женщина умерла, оставив Гошу совсем одного. Добрые люди отнесли его в ветклинику, где он сейчас и находится в ожидании своей участи.

Гоша полностью здоров, ласков, чистоплотен. Лоток знает на отлично.

На улице у этого спокойного интеллигентного кота просто не будет шансов. Это домашний, ласковый, умный, но абсолютно неагрессивный котик.

Он очень тоскует по людской ласке, с радостью идет на ручки и заводит благодарные тарахтелки. Контактный, милый, чудный которебенок.

Посмотрите на этот благородный серо-голубой бархат шубки, в эти умные янтарные глазки. Котик Гоша очень ждет хозяев, он привык дарить любовь и получать ее взамен. Он очень хочет обрести дом и того, кому он сможет мурчать свои нежные песенки.

Отзовись, хороший человек! Тебя ждет просто замечательный кот!

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