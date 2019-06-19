Ищем дом для кошечки метиса мэйн-куна

Эта малышка родилась от кошки мэйн-кун и неизвестного отца.

Мама-кошка пришла на дачу к людям, и родила одного котёнка.

Ищем любящее сердце для

малышки Моночки.

Мама чистокровный мэйн-кун, в ветклинике подтвердили - малышка может быть метисом.

Возьмите к себе это

прекрасное создание!

Телефон: 8 (910) 160-73-16.