Ищем дом для кошечки метиса мэйн-куна
Эта малышка родилась от кошки мэйн-кун и неизвестного отца.
Мама-кошка пришла на дачу к людям, и родила одного котёнка.
Ищем любящее сердце для
малышки Моночки.
Мама чистокровный мэйн-кун, в ветклинике подтвердили - малышка может быть метисом.
Возьмите к себе это
прекрасное создание!
Телефон: 8 (910) 160-73-16.
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