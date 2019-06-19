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Зверьё моё
Ищем дом для кошечки метиса мэйн-куна

Ищем дом для кошечки метиса мэйн-куна

Эта малышка родилась от кошки мэйн-кун и неизвестного отца. 

Мама-кошка пришла на дачу к людям, и родила одного котёнка.  

Ищем любящее сердце для
малышки Моночки.

Мама чистокровный мэйн-кун, в ветклинике подтвердили - малышка может быть метисом.

Возьмите к себе это
прекрасное создание! 

Телефон: 8 (910) 160-73-16.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +8
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