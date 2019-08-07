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Бусе нужна ваша помощь!

Бусе нужна ваша помощь!

Волонтер Юлия Пялова просит помощи у туляков:

«2 августа кошку Бусю сбила машина, «хозяева» принесли её вместе с котятами усыплять. Но врач в усыплении отказал. «Хозяева» отказались оплачивать лечение и осмотр, тогда сотрудники ветклиники позвонили мне.Был открыт сбор средств для помощи Бусе. По результатам рентгена рекомендовано проведение МРТ. Оно покажет, поможет ли операция встать Бусе на все четыре лапки.

Сделать исследование надо как можно быстрее, пока прошло ещё не так много времени. На МРТ необходимо ехать в Москву. Поиск машины и оплату дороги я беру на себя. На данный момент в помощь Бусе собрано чуть более 7000 рублей. При этом процедура (седация, контраст, МРТ, консультации специалистов нейрохирурга/невролога) – это не менее 20 000 рублей. Без помощи не справиться, поэтому очень прошу: помогите собрать необходимую сумму на обследование и передержку».

Реквизиты: карта СБ 4276 6600 1980 2123, оформлена на Юлию Анатольевну П. с пометкой «БУСЯ».

Фин. отчёт в теме группы «ВКонтакте» «ТУЛА. ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ».

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 13:00 +5
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