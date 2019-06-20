Крошки-щенки из приюта ищут добрые руки

В приюте «Континент+» собралась целая банда малышей. И каждому в этом щенячем патруле нужен дом и хозяин.

Эти малявки на фото – идеальный квартирный вариант. Их мама ростом ниже колена, так что и малыши обещают вырасти некрупными.

Сейчас щенкам 1,5-2 месяца, есть парни и девчонки. Чтобы познакомиться с ними приезжайте в приют «Континент+» по адресу: Тула, поселок Сергиевский, ул. Садовая, 1. Часы приема с 10.00 до 16.30 в будни.

Или звоните по тел. 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина).