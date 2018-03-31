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Ксюше не везёт в поисках дома

Ксюше не везёт в поисках дома

Про Ксюшу мы уже писали здесь дважды. И снова просим помочь найти этой собаке дом.

Её нашли 22 марта 2016 года в Платоновском лесу, привязанной к дереву. Она была в хорошем кожаном ошейнике, привязана крепко и сидела к тому моменту там уже не менее суток, была сильно замёрзшей и голодной.

Так она попала в приют. А оттуда её взяли новые хозяева. Но через пол-года собака стала им не нужна, и они вернули её в приют...

Совершенно не понятно, почему Ксюше так не везёт. Она молодая, очень добрая, активная, обожает прогулки и общение, очень тянется к людям. Стерилизована, приучена к выгулу, привита, имеет вет. паспорт. 

Скоро будет 2 года как Ксюша была найдена привязанной к тому дереву. Пока она по-прежнему живёт в приюте. 

Сделайте репост! Подарите Ксюше шанс на обретение дома!

Телефон куратора: 8 (910) 559-19-74, Оксана.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 10:00 +9
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