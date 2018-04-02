Найден домашний пёс-подросток

Этот пёс прибился 21 марта на улице к хорошему человеку Андрею, который гулял со своей собакой. Он явно был домашний, в ошейнике, контактный. Было это в районе Прокудина, Сурикова, возле 41 школы.

Пса взяли с собой в дом, но собаки, которые уже живут у Андрея, не приняли нового гостя. Поэтому его оставалось лишь накормить и выпустить обратно на улицу.

Однако, Андрей не смог просто забыть об этом щенке. Договорился с пристройством его в центр помощи бездомным животным и искал его всюду, давал объявления в интернете.

Через несколько дней пёс объявился в Ликёрке Лофт — прибился к людям, которые тоже любят животных, а они узнали пса по объявлениям Андрея. Так этого бродяжку удалось пристроить в «Любимец».

Назвали его Айдар. Пёс молодой совсем, ему всего около 6 месяцев. Умный, ласковый и скромный. Он явно жил с людьми, лапу даёт.

Ищем старых хозяев Айдара!

Пока нет объявлений о его пропаже. Возможно его бросили. Но пока есть надежда, что он убежал и нужен тем людям, у которых жил.

Если не найдутся старые хозяева до 07 апреля — начнут искать новых.

Если вы знаете, чей это пёс или хотите взять его к себе, звоните в «Любимец» и пишите Анрею.

Условия «усыновления» уточняйте в «Любимце».

Центр помощи бездомным животным «Любимец»: Тула, ул. Набережная, д. 3. Тел. 8 (920) 277-00-02.

Проезд до остановки «Дежурный магазин» автобусом 24 и автолайном 4 М.

Работает без выходных с 09.00 до 20.00.