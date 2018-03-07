Федя очень ждёт хозяев!

Кот Фёдор уже пол-года живёт в Центре помощи бездомным животным «Любимец». Федя молодой — ему всего 1 год.



Котейка очень тоскует без хозяев, и поэтому очень часто болеет. Это как раз тот случай, когда от тоски умирают. С кошками, которые были домашними, такое бывает часто — они без видимых причин, даже при хорошем уходе просто постепенно «чахнут».

В этой ситуации только дом и любовь могут помочь.

Присмотритесь. Может, именно вы сможете совершить

маленькое чудо?

Центр помощи бездомным животным «Любимец»: Тула, ул. Набережная, д. 3. Тел. 8 (920) 277-00-02.

Проезд до остановки «Дежурный магазин» автобусом 24 и автолайном 4 М.

Работает без выходных с 09.00 до 20.00.