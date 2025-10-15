  1. Моя Слобода
  4. Зверьё моё
  В добрые руки отдают кошку из Тульского драмтеатра
Зверьё моё
В добрые руки отдают кошку из Тульского драмтеатра

В добрые руки отдают кошку из Тульского драмтеатра

Вот такая трехцветная красотка ищет дом и любящего хозяина. Сейчас она живет в Тульском академическом театре драмы, но ее нужно пристроить в хорошие руки.

Если вы готовы приютить эту культурную особу, звоните по тел. +7-953-969-16-37‬ (Инна Тарада). 

Автор:
15 октября, в 15:42

© 2005-2025 год ООО «Слобода».

